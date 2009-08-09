Три футболиста ФК «Днепр» получили по 100 тысяч

Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ вручил трем спортсменам ФК «Днепр», которые в составе сборной команды Украины стали чемпионами Европы по футболу в 2009 г. среди юношей до 19 лет, сертификаты областной стипендии по 100 тыс. грн. и удостоверения «Мастера спорта Украины международного класса» по футболу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя ОГА.

Награды от губернатора получили полузащитники молодежной сборной Украины из футбола Евгений ШАХОВ и Артур КАРНОЗА, а также нападающий команды Виталий КАВЕРИН.

Во время награждения губернатор выразил убеждение, что денежные стипендии ведущим спортсменам области, которые впервые получили молодые игроки нашего региона от областной власти, станут традиционными и будут стимулировать молодежь к занятиям спортом и достижению новых вершин на международной спортивной арене.