Шахтер и Тимишоара снова сыграли вничью
Донетчане переходят в Лигу Европы
Завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между донецким "Шахтером" и командой "Тимишоара" из Румынии.
Тимишоара – Шахтер 0:0. Первый матч – 2:2
Имея преимущество голов на чужом поле, румынская команда играла на ничью и срывала попытки эффективно пробить по воротам, а на последнем рубеже надежно сыграл вратарь.
Таким образом Шахтер не проходит в следующий раунд Лиги Чемпионов и будет играть в стыковых матчах Лиги Европы. Жеребьевка в пятницу.
Напомним, что вчера играли
Панатинаикос – Спарта Прага 3:0 (Первый матч 1:3)
Сивасспор – Андерлехт 3:1 (0:5)
Маккаби Хайфа – Актобе 4:3 (0:0)
Твенте – Спортинг Лиссабон 1:1 (0:0)
Динамо Загреб – Ред Булл 1:2 (1:1).
Сегодня завершились матчиБАТЭ - Вентспилс 2:1. Первый матч 0:1
Динамо Москва - Селтик 0:2 (1:0).
Левски – Бакы 2:0 (0:0)
Славия Прага – Шериф 1:1 (0:0)
Марибор – Цюрих 0:3 (3:2)
Дебрецен – Левадия 1:0 (1:0)Олимпиакос Пирей – Слован Братислава 2:0 (2:0)
Партизан – АПОЭЛ 1:0 (0:2)
Стабек – Копенгаген 0:0 (1:3)
Команды, выделенные темным, проходят в следующий раунд Лиги Чемпионов.