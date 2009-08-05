Шахтер и Тимишоара снова сыграли вничью

Завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между донецким "Шахтером" и командой "Тимишоара" из Румынии.

Тимишоара – Шахтер 0:0. Первый матч – 2:2

Имея преимущество голов на чужом поле, румынская команда играла на ничью и срывала попытки эффективно пробить по воротам, а на последнем рубеже надежно сыграл вратарь.

Таким образом Шахтер не проходит в следующий раунд Лиги Чемпионов и будет играть в стыковых матчах Лиги Европы. Жеребьевка в пятницу.

Напомним, что вчера играли

Панатинаикос – Спарта Прага 3:0 (Первый матч 1:3)

Сивасспор – Андерлехт 3:1 (0:5)

Маккаби Хайфа – Актобе 4:3 (0:0)

Твенте – Спортинг Лиссабон 1:1 (0:0)

Динамо Загреб – Ред Булл 1:2 (1:1).

Сегодня завершились матчи БАТЭ - Вентспилс 2:1. Первый матч 0:1

Динамо Москва - Селтик 0:2 (1:0).

Левски – Бакы 2:0 (0:0)

Славия Прага – Шериф 1:1 (0:0)

Марибор – Цюрих 0:3 (3:2)

Дебрецен – Левадия 1:0 (1:0)

– Слован Братислава 2:0 (2:0)

Партизан – АПОЭЛ 1:0 (0:2)

Стабек – Копенгаген 0:0 (1:3)

Команды, выделенные темным, проходят в следующий раунд Лиги Чемпионов.