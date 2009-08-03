«Пик шахтеров Украины» появился на Тянь-Шане

Группа донецких альпинистов, в состав которой входят и работники угольных предприятий, покорила один из безымянных пиков Тянь-Шаня и на правах первовосходителей присвоила ему имя «Пик шахтеров Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации, 1 августа в 9.00 было получено сообщение по спутниковой связи о том, что донецкие альпинисты в составе экспедиции под руководством мастера спорта международного класса Сергея КОВАЛЕВА 29 июля 2009 года совершили первовосхождение на безымянную вершину высотой 5 тыс. 132 м в массиве ледника Южный Иныльчек. «Отныне эта вершина будет именоваться «Пиком шахтеров Украины», – подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН , это восхождение – второе за время существования проекта «Уголь Донбасса на вершинах мира». Так, 27 мая 2008 года донецкие альпинисты покорили наивысшую точку планеты – вершину Эверест, подняв на нее уголь, добытый на шахтах Донбасса на глубине более 1300 м.

В нынешнюю экспедицию для покорения безымянного пика Тянь-Шаня вошли не только профессиональные альпинисты, но и работники угледобывающей промышленности. Так, четверо из восьми спортсменов, вошедших в основной состав, работают на угольных предприятиях Донбасса.

Вернуться в Украину альпинисты планируют к празднованию дня работников угольной отрасли – Дню Шахтера (отмечается в последнее воскресенье августа – УНИАН), заключили в пресс-службе.