Евро-2009 в Украине проведен на очень высоком уровне

Финальный турнир Чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет Евро-2009 в Украине был проведен на очень высоком уровне, заявляет тренер сборной команды Англии Брайан ИСТИК.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Донецке после финального матча Украина-Англия, в котором украинцы победили со счетом 2:0.

«Я говорил раньше и повторяю сейчас, что, по моему мнению, турнир был проведен на очень высоком уровне, - подчеркнул Б.ИСТИК, - У моей команды не возникало никаких проблем ни с размещением в отеле, ни с качеством тренировочных полей и так далее…».

Впечатление о турнире английскому тренеру не испортил даже проигрыш в финальной игре. По его мнению, «сегодня победил сильнейший». Б.ИСТИК объяснил, что его команда устала от напряженных игр в течение чемпионата и поэтому не смогла мобилизоваться в решающем финальном матче.

Кроме того, он объяснил проигрыш своей команды психологическим надломом, который произошел у игроков после быстрого гола украинских футболистов: «На состояние наших игроков сильно повлиял быстрый гол, забитый украинцами уже на 5-й минуте. Это надломило наших игроков, они могли наладить игру, но, к сожалению, в начале второго тайма украинцы снова забили и это окончательно нас надломило».

В свою очередь главный тренер юношеской сборной Украины по футболу Юрий КАЛИТВИНЦЕВ не стал выделять кого-то одного из игроков в финальном туре Чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет, назвав лучшим игроком – всю сборную Украины.

Он подчеркнул, что залогом сегодняшней победы была огромная вера в нее и самоотдача каждого игрока: «Мы поверили в себя, когда вышли из группы и попали в полуфинал. Потом было уже все равно, кто будет играть против нас в полуфинале, мы поняли, что можем побеждать – поверил каждый, и поверила вся команда».

Также тренер особо подчеркнул психологическую помощь болельщиков, которую на сегодняшней игре ощутил каждый украинский игрок: «С каждой игрой ребята ждали поддержки болельщиков. И в финале получили громадный опыт игры при полных трибунах».

На вопрос, сколько шампанского вошло в Кубок Европы, Ю.КАЛИТВИНЦЕВ с улыбкой ответил: «Это юношеский Кубок, в него немного шампанского вошло, мы все время доливали».