В Сумах пройдет первый плавательный марафон в ластах

Сегодня в Сумах ветераны спортивного плавания города организовали водноспортивный праздник на озере Чеха. В программе соревнований – заплывы на дистанцию 600 и 1200 метров. Для преодоления дистанции разрешается использовать ласты. Стартуют заплывы с берега озера напротив 12-го микрорайона.

Как передает корреспондент УНИАН, к участию в Первом «озерном турнире» приглашены все желающие. Ожидается, что посоревноваться в Сумы приедут и спортсмены из других городов Украины.

Согласно информации совета ветеранов физкультуры и спорта Сумской области, команда ветеранов плавания на днях вернулась с IV международного турнира на «Кубок Черного моря», который проходил в Одессе: среди 255 участников соревнований сумские ветераны получили 6 медалей и установили один рекорд Украины.