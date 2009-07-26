УЕФА беспокоят Киев и Донецк

На совещании, которое проходило в штаб-квартире УЕФА в Ньоне 24 июля, руководство футбольного союза сообщило о своей обеспокоенности по поводу размещения работников УЕФА, гостей, участников и болельщиков Евро-2012 в Донецке и Киеве.

Об этом сообщили на второй части семинара-совещания по вопросам подготовки инфраструктуры городов, которые принимают матчи Евро-2012, в гостинице «Космополит» (Харьков) президент ФФУ Григорий Суркис и вице-премьер-министр Иван Васюник.

Они сослались на телефонный разговор с функционерами подготовки Украины, которые общались в Нени с президентом УЕФА Мишелем Платини и директором турниров евро от УЕФА Мартином Каленом.

Особенно остро проблема стоит в Донецке. Вместе с тем разговор перешел в дискуссию на повышенных тонах. Представители киевского и донецкого муниципалитетов обвинили лично Васюника и Суркиса в бездеятельности и в то же время в безосновательных требованиях к руководству этих городов как то повлиять на переговоры двух коммерческих субъектов - оператор УЕФА по размещению людей во время чемпионата TUI Travel и владельцев частных гостиниц.

В то же время, по словам Г. Суркиса, ситуация по аэропортам, спортивной инфраструктуре в Украине у УЕФА острого беспокойства не вызывает.

"Городской дозор"