У Кличко опять сорвался чемпионский бой с Хэем

Бой Виталия КЛИЧКО с Дэвидом ХЭЕМ запланированный на 12 сентября во Франкфурте, не состоится. Причиной отмены поединка Д.ХЭЙ назвал невыгодные условия контракта, которые предложила ему команда КЛИЧКО.

В свою очередь менеджеры старшего В.КЛИЧКО обвинили в срыве переговоров промоутеров британского боксера, которые повели себя непрофессионально, пишет "Газета по-киевски" .

Д.ХЭЙ уже заявил, что планирует встретится с чемпионом мира по версии WBA Николаем ВАЛУЕВЫМ. Ну а следующим соперником Виталия КЛИЧКО может стать американец Крис АРРЕОЛЛА.

Как сообщал УНИАН, На 20 июня с. г. планировался бой британца Дэвида ХЭЯ с братом Виталия, чемпионом мира по версиям IBF и WBO Владимиром КЛИЧКО, но он был отменен из-за травмы Д.ХЭЯ.