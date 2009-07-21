Сборная Украины и Словении сыграли вничью в первом матче Евро-2009

В Донецке на финальном турнире чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет (Евро-2009) сборная Украины сыграла вничью со сборной Словении – 0:0.

Как передает корреспондент УНИАН, украинцы имели преимущество по ходу матча, постоянно атаковали, но так и не смогли забить хотя бы один гол в ворота соперника.

Начало матча предваряла торжественная церемония открытия, на которой присутствовали министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС, глава Федерации футбола Донецкой области Борис КОЛЕСНИКОВ, руководители Донецка и области.

Открыли турнир символичным ударом по мячу Г.СУРКИС и Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Следующую игру в чемпионате сборная Украины проведет также в Донецке в пятницу, 24 июля, против сборной Англии.

Также вничью - 1:1 - завершились еще два матча: Англия - Швейцария и Франция - Сербия. Испанская сборная выиграла у турецкой - 2:1.

Справка УНИАН. В финальной части чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет (Евро-2009 U-19), который проходит в Украине в городах Донецке и Мариуполе, принимают участие 8 команд, включая национальную молодежную сборную Украины. По результатам жеребьевки юношеские сборные команды стран Украина, Словения, Англия, Швейцария принимает Донецк, а Францию, Сербию, Турцию и Испанию – Мариуполь.