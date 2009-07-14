Газзаев обещает Шеве место в стартовом составе «Динамо»

Главный тренер "Динамо" Валерий Газзаев подтвердил, что в случае перехода в киевскую команду нападающему сборной Украины Андрею Шевченко будет гарантирована постоянная игровая практика.

"Под обещанием президента гарантировать Андрею постоянную игровую практику подписываюсь. Скажу больше – такие великие футболисты, как Шевченко, приносят огромную пользу не только в матчах, но и на тренировках. Партнеры обязательно чему-то учатся у звезд и сами прибавляют в мастерстве. Словом, я очень хочу, чтобы нам с Андреем все-таки удалось поработать вместе...

Кстати, открою один секрет. С Андреем я познакомился еще весной 1996 года, когда он в финале Кубка Содружества забил единственный мяч. После игры я пригласил его в “Аланию”, хотя и понимал, что надежд мало. Шевченко вежливо отказался, но добрые отношения между нами сохранились. Сейчас же у Андрея, как известно, действующий контракт с "Челси". И чем все закончится, возможно, он и сам не знает", - говорит Газзаев.

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