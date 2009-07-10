Пеле: нужно ввести потолок зарплат в футболе

Легенда мирового футбола бразилец Эдсон Арантес ду Насименту, более известный как Пеле, призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) ввести ограничение по зарплатам игроков и предупредил, что огромные суммы, затрачиваемые на трансферы, могут негативно сказаться на имидже игры для будущих поколений, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на Reuters.

"В мое время всё было по-другому: у нас не было богатых спонсоров, - ностальгирует бразилец. - Сегодня крупные корпорации поддерживают футбол. С моей точки зрения и с точки зрения ФИФА, зарплаты игроков должны контролироваться сверху".

Однако президент ФИФА Зепп Блаттер поддержал рекордный переход Криштиану Роналду из МЮ в "Реал" за 80 миллионов фунтов, заявив, что это демонстрирует растущую популярность игры. Мадридцы затратили более 300 миллионов долларов на трансферы Роналду, Кака, Бензема и Рауля Альбиоля.

"Допустим, Манчестер Юнайтед, "Реал", "Милан" или любой другой клуб покупает игрока. Тот целует футболку клуба, демонстрируя преданность команде. А на следующий день он переходит в другую команду и целует ее футболку. Вот на это стоит обратить внимание ради будущих поколений", - считает Пеле.