Украина и Франция решили вместе заниматься спортом

Сегодня в Киеве состоялось подписание протокола о сотрудничестве в области спорта на 2009-2012 гг. между Министерством Украины по делам семьи, молодежи и спорта и Министерством здоровья и спорта, Государственным Секретариатом по делам спорта Французской Республики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсемьи, протокол с украинской стороны подписал министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, с французской – посол Жак ФОР.

Настоящий документ открывает возможности развивать двустороннее сотрудничество на уровне государственных спортивных администраций, а также между национальными федерациями по разным видам спорта, профессиональными спортивными организациями, спортивными клубами.

В частности, протокол предусматривает организацию обмена информацией и опытом на уровне специалистов спортивного движения, спортивных экспертов, организацию учебных семинаров по повышению квалификации для спортсменов, развитие спортивной инфраструктуры для спорта высших достижений.

”Протокол стал результатом добрых и теплых отношений между Украиной и Францией во многих сферах и направлениях совместной работы, в частности, спорта”, - отметил Ю.ПАВЛЕНКО.

Министр уточнил, что документ предусматривает совместніе действия двух стран в развитии спорта, в частности, в вопросах подготовки национальных сборных команд Украины по разным видам спорта, при этом акцент будет делаться на развитии регби, конного спорта, теннису и тому подобное.

По словам Ю.ПАВЛЕНКО, во многих других видах спорта будут организованы совместные мероприятия, будет проходить обмен технологиями систем подготовки спортсменов, в частности речь идет о сотрудничестве в вопросах спортивной медицины, фармакологии, общих действий в борьбе с использованием допингу в спорте.

”Я убежден, что спорт, физическая культура – это то направление, которое даст возможность Украине стать ближе к Европейскому Союзу, максимально быстро интегрироваться в единое европейское пространство”, - отметил министр.

Посол Франции высоко оценил уровень развития спорта высших достижений в Украине и подчеркнул активность страны в подготовке к проведению финальной части Чемпионата Европы ро футболу 2012 года.

Он также отметил, что Франция имеет значительный опыт в проведении соревнований высокого европейского уровня, поэтому в обеих странах должна быть большая взаимная заинтересованность в сотрудничестве с подготовки до этого масштабного спортивного мероприятия общеевропейского значения.