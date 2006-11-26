Роналдиньо забил самый красивый гол в карьере (фото)

Лидер испанской "Барселоны" Роналдиньо Гаушу принес победу своему клубу в матче очередного тура чемпионата Испании против "Вильяреала". Бразилец забил два мяча, а его команда выиграла со счетом 4:0, увеличив свой отрыв от идущей на втором месте "Севильи" до четырех очков.

Второй гол в ворота "Вильяреала" стал, по признанию Роналдиньо, самым красивым в его карьере. За три минуты до финального свистка он получил мяч в штрафной площади соперников, обработал его и ударом в падении через себя поразил сетку ворот Мариано Барбосы.

"Все получилось само собой, - цитирует Роналдиньо агентство Reuters. – С детства я мечтал забить именно такой гол. Теперь, когда эта мечта сбылась, я хочу поразить ворота соперников ударом с центра поля".

Болельщики на стадионе "Ноу Камп", партнеры по команде и тренерский штаб "Барселоны" аплодисментами приветствовали гол Роналдиньо. "Второй гол Роналдиньо – это просто чудо", - отметил наставник каталонской команды Франк Райкаард. Вратарь "Барсы" Виктор Вальдес сказал, что на тренировках бразилец несколько раз исполнял подобные удары, поэтому он не удивлен тем, что у Роналдиньо получилось забить подобный гол в игре.

Лента.ру