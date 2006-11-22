Завершился матч Шахтер – Рома

Завершился матч 5-го тура группового раунда Лиги Чемпионов по футболу в группе D, в котором встречались донецкий "Шахтер" и "Рома" (Рим, Италия). Шахтер выиграл 1:0.

Составы команд: Шахтер: 35 Шуст, 4 Тимощук, 5 Кучер, 6 Дуляй, 7 Фернандиньо (91, Гай), 25 Брандао, 26 Рац, 27 Чигринский, 29 Марика (75, Агахова), 33 Срна, 38 Жадсон (81, Элано). Рома: 32 Дони, 2 Пануччи, 5 Мекс, 8 Аквилани (78, Монтелла), 10 Тотти, 11 Таддеи, 16 де Росси, 20 Перротта, 21 Феррари (69, Писарро), 30 – Мансини (78, Вучинич), 77 – Кассетти.

Единственный гол на 61-й минуте был заслуженным завершением всех предыдущих усилий Шахтера. Команда в течение часа атаковала неярко, но упорно – защита римлян должна была «проколоться». Гол получился поучительным с точки зрения командных действий – пока «Рома» ждала сигнала лайнсмена об оффсайде, Марика, «на миллиметраже» ушедший за спину линии защиты, головой переправлял мяч мимо вратаря. 1:0.

Все оставшееся время обе команды пытались переломить игру в свою пользу. Рома чаще перехватывала мяч, а Шахтер чаще выходил на удары. Было много очень игровых фолов. Последние 15 минут тренеры посвятили тактическим заменам. Пытаясь добиться 11-метрового получил карточку за симуляцию Писарро.

Но и добавленные 4 минуты ничего не изменили, хотя на последней минуте Монтелла мог издали забить гол. 1:0.

Статистика матча (Шахтер - Рома): удары по воротам – 20:9, фолы – 23:17, оффсайды – 3:2, угловые – 2:2, владение мячом – 54:46.

Одновременно с матчем Шахтер - Рома завершились игры Левски - Барселона (0:2), Вердер - Челси (1:0), Интер – Спортинг (1:0), Бордо - Галатасарай (3:1), Ливерпуль - ПСВ (2:0), Валенсия - Олимпиакос (2:0).

Матч Спартак – Бавария завершился ранее со счетом 2:2.