Литвин: крайне необходимо возродить дворовый футбол

11:45, 29 июня 2009
Спорт
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А то в армии подтянуться некому

В эти выходные на спортивной площадке ДЮСШ № 4 города Ровно состоялся футбольный матч между сборной Здолбуновского района, которая стала победителем областной спартакиады на приз Народной партии, и командой Владимира ЛИТВИНА.

Как сообщает пресс-служба ВР, председатель Верховной Рады Украины, который инициировал эту встречу, привез с собой игроков, с которыми, по его словам, два раза в неделю играет в футбол в Киеве. В этот раз у команды В.ЛИТВИНА была игра на выезде в Ровно, в которой она выиграла со счетом 6:5. «Соперник оказался сильным, - сказал после завершения матча В.ЛИТВИН. - Ребята чрезвычайно подвижные, в первую очередь, благодаря молодости. Вместе с тем, считаю, что результат по игре. Хотя я хотел бы, чтобы была ничья, это было бы справедливо. Но главное - это был праздник».

Владимир Литвин во время футбольного матча со сборной Здолбуновского района. 27 июня

Отвечая на вопрос, являются ли для него подобные мероприятия поддержкой собственной спортивной формы, служат ли примером для других, В.ЛИТВИН сказал: «По статистике, из 10 человек, которые призываются в украинскую армию, семеро не могут подтянуться на перекладине ни разу. Я буду счастлив, если, увидев нашу сегодняшнюю игру, хотя бы несколько ребят поймут, что о здоровье нужно заботиться с молодых лет. В середине жизни или на склоне лет это будет как находка».

«Я очень благодарен тем людям, которые живут профессиональным футболом, являются подвижниками в этой области, вкладывают в нее огромные деньги. Вместе с тем мы подошли к той черте, когда украинский футбол нужно переводить в новое качество, привлекать в него как можно больше наших молодых людей. Чтобы во время побед у нас было ощущение настоящего патриотизма”, - сказал председатель ВР и отметил, “потому что когда я поздравлял в Верховной Раде команду «Шахтер», сказал, что его игроки продемонстрировали интернациональный патриотизм”.

Вот почему, по убеждению В.ЛИТВИНА, “крайне важно сделать все, чтобы возродить дворовой футбол, активизировать это движение в школах, селах, городках, районах, отстроить спортивные площадки и стадионы”. Во-первых, по его словам, “это будет действенным средством распространения здорового образа жизни, а, во-вторых, даст возможность появиться подлеску, за счет которого будут пополняться наши отечественные команды”.

 

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