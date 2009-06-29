Литвин: крайне необходимо возродить дворовый футбол

В эти выходные на спортивной площадке ДЮСШ № 4 города Ровно состоялся футбольный матч между сборной Здолбуновского района, которая стала победителем областной спартакиады на приз Народной партии, и командой Владимира ЛИТВИНА.

Как сообщает пресс-служба ВР, председатель Верховной Рады Украины, который инициировал эту встречу, привез с собой игроков, с которыми, по его словам, два раза в неделю играет в футбол в Киеве. В этот раз у команды В.ЛИТВИНА была игра на выезде в Ровно, в которой она выиграла со счетом 6:5. «Соперник оказался сильным, - сказал после завершения матча В.ЛИТВИН. - Ребята чрезвычайно подвижные, в первую очередь, благодаря молодости. Вместе с тем, считаю, что результат по игре. Хотя я хотел бы, чтобы была ничья, это было бы справедливо. Но главное - это был праздник».

Отвечая на вопрос, являются ли для него подобные мероприятия поддержкой собственной спортивной формы, служат ли примером для других, В.ЛИТВИН сказал: «По статистике, из 10 человек, которые призываются в украинскую армию, семеро не могут подтянуться на перекладине ни разу. Я буду счастлив, если, увидев нашу сегодняшнюю игру, хотя бы несколько ребят поймут, что о здоровье нужно заботиться с молодых лет. В середине жизни или на склоне лет это будет как находка».

«Я очень благодарен тем людям, которые живут профессиональным футболом, являются подвижниками в этой области, вкладывают в нее огромные деньги. Вместе с тем мы подошли к той черте, когда украинский футбол нужно переводить в новое качество, привлекать в него как можно больше наших молодых людей. Чтобы во время побед у нас было ощущение настоящего патриотизма”, - сказал председатель ВР и отметил, “потому что когда я поздравлял в Верховной Раде команду «Шахтер», сказал, что его игроки продемонстрировали интернациональный патриотизм”.

Вот почему, по убеждению В.ЛИТВИНА, “крайне важно сделать все, чтобы возродить дворовой футбол, активизировать это движение в школах, селах, городках, районах, отстроить спортивные площадки и стадионы”. Во-первых, по его словам, “это будет действенным средством распространения здорового образа жизни, а, во-вторых, даст возможность появиться подлеску, за счет которого будут пополняться наши отечественные команды”.