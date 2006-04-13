Ведущий футбольный клуб Италии выставлен на продажу

Владелец одного из самых популярных футбольных клубов Италии, "Интера", Массимо Моратти принял решение продать команду. Руководителю надоели постоянные неудачи клуба, несмотря на многочисленные приобретения, которые делаются перед началом каждого сезона.

"Если кто-то может управлять "Интером" лучше меня и имеет желание посвятить себя команде, почему я должен быть против? - спрашивает Моратти, который стал владельцем клуба в 1995 году. - Надо быть прагматичным. Я не собирался работать здесь вечно и должен рассмотреть возможность продажи "Интера".

Отметим, что до 2004 года Моратти был еще и президентом клуба, но затем уступил этот пост Джачинто Факетти. За время правления Моратти "Интер" выиграл лишь два трофея - Кубок УЕФА в 1998 году и Кубок Италии в 2005-м.

В этом сезоне команда потеряла шансы на победу в чемпионате страны, вылетела из Лиги чемпионов, но может вновь выиграть национальный Кубок - в финале "Интер" сыграет с "Ромой".

Лента.ру