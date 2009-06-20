Федерация футбола получила землю в центре Киева под тренировочную базу

Всеукраинская спортивная общественная организация «Федерация футбола Украины» получила право построить учебный тренировочный комплекс юношеских и юниорских сборных команд по этому виду спорта в Печерском районе Киева в пер. Лабораторном, 7-а.

Соответствующее решение приняли депутаты Киевского городского совета на заседании сессии в четверг.

ФФУ выделен земельный участок площадью 3,95 гектара.

Согласно решению, этот земельный участок был частью земли, которая выделялась другим предприятиям спортивной сферы под застройку. В частности, была в пользовании государственного предприятия учебно-спортивной базы «Атлет», согласно решению Киевсовета от 29 апреля 2004 года «Об оформлении права пользования земельными участками», а также согласно внесенными решением Киевсовета от 12 июля 2007 года изменениями «О передаче земельного участка обществу с ограниченной ответственностью «Интерспорт» для строительства эксплуатации и обслуживания спортивно-развлекательного комплекса с крытым 50-метровым бассейном и световыми помещениями для спортсменов и других лиц».