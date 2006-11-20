Футбольный уик-енд в Европе: без сюрпризов не обошлось

Во главе английской премьер-лиги остался «Манчестер Юнайтед», одолевший в очередном туре «Шеффилд» на его поле – 2:1 и набравший 34 очка. На 3 очка позади «Челси», который нанес поражение «Вест Хэму» – 1:0, а следом с 23-мя очками расположился «Портсмут» после победы над «Уотфордом» – 2:1.

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В итальянской серии «А» «Интер», который одолел «Реджину» – 1:0, вышел с 30-ю очками на чистое первое место. В активе «Палермо», уступившего «Кальяри» – 0:1, осталось 27 очков. На очко меньше у «Ромы», разгромившей «Катанью» с редким счетом – 7:0. Четвертый матч подряд не может выиграть «Милан», в субботней встрече которого с «Эмполи» голов забито не было – 0:0.

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В тот же день потерял очки в серии «В» «Ювентус», также вничью – 1:1 сыгравший с «Альбинолефе». Туринский клуб остался на третьей позиции, уступая очко лидерам – «Наполи» и «Пьяченце».

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В испанском чемпионате впереди «Барселона», после гостевой победы над «Мальоркой» – 4:1 набравшая 26 очков. На очко отстает «Севилья», которая взяла верх над «Валенсией» – 3:0. На третьей строчке расположился мадридский «Реал», обыгравший на своем поле «Расинг» – 3:1.

В бундеслиге Германии единоличное лидерство с 26-ю очками захватил «Шальке-04», взявший в гостях верх над «Энерги» – 4:2. По 24 очка имеют «Вердер», который сыграл вничью с «Алеманией» на её поле – 2:2 и «Штутгарт», уступивший «Баварии» – 1:2. Мюнхенский клуб остался на четвертом месте.

Отрыв лидера чемпионата Франции «Лиона» от ближайших преследователей после его победы над «Седаном» – 1:0 достиг 12 очков. Идущий вторым «Лилль» завершил свою встречу с «Сошо» вничью – 0:0, а «Ланс», сравнявшийся с «Лиллем» по очкам взял верх над «Нантом» – 2:0.

Радио "Свобода"

Фото AFP и AP