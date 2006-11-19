Украинский супертяжеловес Александр ДИМИТРЕНКО в четвертый раз защитил чемпионский пояс по интерконтинентальной версии WBO в поединке, который состоялся в субботу поздно вечером в Дюссельдорфе.

Как сообщает “Немецкая волна”, представитель гамбургского клуба Universum Box Promotion победил по очкам американца Билли ЗУМБРУНА.

Бой А.ДИМИТРЕНКО с Б.ЗУМБРУНОМ длился 12 раундов, и, по словам украинца, вышел сложным.

Промоутер А.ДИМИТРЕНКО Клаус-Петер КОЛЬ отметил, что в этом бое Александр приобрел новый полезный опыт, хотя и допустил несколько ошибок.

После поединка А.ДИМИТРЕНКО в первую очередь поздравил своего друга и одноклубника из Узбекистана Руслана ЧАГАЕВА, который в тот же вечер одержал важную победу над Джоном РУИСОМ. Теперь Р.ЧАГАЕВ будет драться с россиянином Николаем ВАЛУЕВЫМ за титул чемпиона мира по версии WBA.