В Донецке землячества студентов разыграют первенство по волейболу

В Донецке сегодня землячества студентов из семи стран разыграют первенство по волейболу.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям с общественностью городского совета, соревнования приурочены к Международному дню студента. В них примут участие студенты из Китая, Сирии, Иордании, Ирака, Палестины, Ганы и Туниса, обучающихся в вузах Донецка.

Как подчеркнули в горсовете, соревнования проводятся с целью развития и популяризации молодежного любительского спорта, укрепления взаимопонимания между землячествами иностранных студентов и молодежи.