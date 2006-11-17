Журналисты разведали имя обладателя ”Золотого мяча”

Обладателем приза "Золотой мяч", вручаемого лучшему из выступающих в Европе футболистов, по итогам 2006 года станет итальянский защитник мадридского "Реала" Фабио Каннаваро. Официально имя победителя будет объявлено 27 ноября, но сразу нескольким испанским изданиям удалось выяснить, что лауреатом стал именно Каннаваро.

"Золотой мяч" ежегодно вручается по итогам опроса, который проводит французский журнал France Football. Репортеры журнала традиционно проводят фотосессию с очередным обладателем приза заранее, поэтому имя победителя опроса становится известно СМИ. В последние годы сообщения о будущих лауреатах всегда оказывались правдивыми.

Как сообщает AFP, на обложку сегодняшней испанской газеты AS помещена крупная фотография Каннаваро и вынесен заголовок Cannavaro - Ballon d`or (Каннаваро - "Золотой мяч"). Журналисты издания Marca выяснили, что гостем Каннаваро недавно был один из руководителей France Football.

"Золотой мяч", который будет вручен уже в 51-й раз, часто называется самым престижным индивидуальным трофеем в футболе. Долгое время его могли получить только европейцы, но с середины 90-х годов приз стал разыгрываться между всеми футболистами, выступающими в Европе. Первым обладателем "Золотого мяч" является англичанин Стэнли Мэттьюз, последним (и пока действующим) - бразилец Роналдиньо.

Последним итальянцем, которому вручался "Золотой мяч", был Роберто Баджо (1993 год). Напомним, что летом 2006 года Фабио Каннаваро, являющийся капитаном сборной Италии, выиграл со своей командой чемпионат мира и был признан лучшим защитником турнира. Его главными конкурентами в борьбе за приз от France Football считались Тьерри Анри и Джанлуиджи Буффон.

Лента.ру