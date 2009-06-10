Завершился матч Украина - Казахстан
21:48, 10 июня 2009Спорт
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На этот раз обошлось
Завершился матч группового турнира ЧМ-2010 между сборными Украины и Казахстана (группа 6).
Украина - Казахстан 2:1 (Назаренко 33, 47 - Нусербаев 19).
На 19-й минуте казахской сборной удалась комбинационная атака по центру. Ответный гол украинская сборная забила со стандарта: прямой удар с 25-метрового штрафного в девятку. Назаренко забил второй гол сразу после перерыва с передачи на выход от Милевского.
Сегодня состоялись другие матчи ЧМ-2010:
Группа 1. Швеция - Мальта 4:0
Группа 4. Финляндия - Россия 0:3
Группа 6. Англия - Андорра 6:0
Группа 7. Фареры - Сербия 0:2
Группа 9. Македония - Исландия 2:0, Голландия - Норвегия 2:0
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