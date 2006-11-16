Разбитый BMW X5 динамовца Милевского (фото)

По поводу ДТП, в которое, по слухам, попал форвард "Динамо", было много слухов. Самым активнным был тот, мол, BMW X5 угнали и разбили. Сам же Милевский в интервью "Коммерсант-Украина" отметил: "Я спешил на утреннюю тренировку своей команды и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, после чего мой автомобиль вынесло на обочину".

В словах Милевского есть неточность, которую можно объяснить по-разному. Как видно на фото - это было далеко не утро, а скорее вечер. Как свидетельствует очевидец этого события на форуме сайта getz-club.kiev.ua - это был 22-23 часа вечера в понедельник...

Также сообщается, что Милевский не получил ни одной царапины при таком сильном ударе. Тот же очевидец аварии отмечает, что на улице Киквидзе, где произошло ДТП, BMW X5 сбил на своем пути дерево, железный забор в виде трубы и бампером врезался в каменный забор.

Если действительно машина Милевского не была угнана, то почему это немаленькое ДТП не было зарегистрировано в киевском ГАИ? Много вопросов, но, похоже, без ответов.

Автомобиль, с которым столкнулась машина Милевского.

Фото с сайта getz-club.kiev.ua.

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