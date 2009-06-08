Участие Шевы в матче против Казахстана - под вопросом

Уточнилась информация о повреждениях, полученных Андреем Шевченко и Анатолием Тимощуком в отборочном матче ЧМ-2010 Хорватия - Украина.

В Загребе Шевченко сравнял счет на 13-й минуте, а уже на 23-й был заменен в связи с повреждением, которое главный тренер украинцев Алексей Михайличенко по горячим следам назвал спазмом икроножной мышцы. Сразу после игры сам нападающий сказал, что по-прежнему чувствует в ноге болезненные ощущения, а пресс-атташе сборной Юрий Малышев сообщил "Спорт-Экспрессу", что в понедельник форвард "Милана" пройдет в Киеве углубленное медобследование.

Врачи подозревают у Шевченко микронадрыв или надрыв мышцы, но говорят, что точный ответ можно получить лишь через 36 часов с момента травмы. Перспективы участия капитана сборной Украины в следующей отборочной встрече с Казахстаном, которая состоится 10 июня, пока не ясными. А вот Тимощук, покинувший поле в игре с хорватами на 88-й минуте, по словам Малышева, отделался только ушибом.