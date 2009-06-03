Сборная Украины по футболу поднялась в рейтинге FІFА

В среду, 3 июня, FІFА обнародовала обновленный рейтинг-письмо национальных команд, согласно которому Украина поднялась на три ступеньки и вернулась, после двухмесячного перерыва, в число 20-ти лучших, занимая 19 место.

Следующий соперник Украины в отборе на чемпионат мира-2010 - Хорватия - сохранила за собой восьмую строку, Беларусь поднялась на одну позицию (теперь 81-я), а Казахстан - на пять (132). Англия поднялась на одну ступеньку и занимает 6-е место, Андорра продолжает оставаться 196-й.