На сегодняшний финал Кубка Украины приедут до 17 тысяч болельщиков

В Днепропетровск на финал Кубка Украины по футболу между «Шахтером» и «Ворсклой», который состоится сегодня на стадионе «Арена Днепр», приедут до 17 тысяч болельщиков из Донецка и Полтавы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель начальника УМВД в Днепропетровске, полковник милиции Владимир СИДЛЕЦКИЙ.

По его словам, город готов к встрече большого количества любителей футбола. Правопорядок на стадионе и в прилегающих кварталах будут обеспечивать почти 1,1 тыс. милиционеров, 50 патрульных автомобилей ГАИ.

Главный приз - Кубок Украины - доставили в Днепропетровск 28 мая. На протяжении двух дней все желающие могли увидеть его вблизи и сфотографироваться на его фоне, посетив культурно-деловой центр Днепропетровска «Опера».