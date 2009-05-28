Полиция разогнала фанатов Барселоны резиновыми пулями

Испанская полиция применила резиновые пули против фанатов "Барселоны", которые устроили беспорядки в центре каталонской столицы по случаю победы их команды в финале Лиги чемпионов УЕФА над английским "Манчестер Юнайтед" (2:0). Полицейские задержали более 40 болельщиков. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным полиции, всего в центре Барселоны собрались около 100 тысяч человек. Некоторые фанаты соорудили баррикады, стали бросать бутылки и камни в полицейских, и охранники правопорядка для разгона толпы применили резиновые пули.

По информации испанской радиостанции Cadena Ser, болельщики поджигали мусорные контейнеры, разбивали окна и светофоры.

Как отмечает Reuters со ссылкой на слова очевидцев, несколько человек получили травмы и были отправлены в больницы на машинах "скорой помощи". Сколько именно болельщиков были травмированы, не уточняется.

Две недели назад полиция задержала в центре Барселоны 45 болельщиков, отмечавших победу каталонского клуба в финале Кубка Испании над "Атлетиком" из Бильбао.