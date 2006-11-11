Буковель подаст заявку на зимнюю Олимпиаду-2018

Горнолыжный курорт «Буковель» будет подавать заявку на проведение зимней Олимпиады в 2018 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил генеральный директор горнолыжного курорта «Буковель» Александр ШЕВЧЕНКО.

По его словам, «шансы на получение статуса олимпийского городка у нашего курорта значительные, ведь «Буковель» не просто туристическая жемчужина Прикарпатья, но и ведущий мировой бренд среди центров зимнего отдыха, самый динамический в своем развитии горнолыжный курорт во всем мире».

Как сообщил А.ШЕВЧЕНКО, сумма вложенных инвестиций в этот курорт составляет около 150 млн. дол. В этом году вложено 95 млн. дол., построено 30 километров трасс. «Таким образом, к зимнему сезону 2006-2007 общая протяжность трасс курорта составляет 50 км. Все трассы у нас сертифицированы. А это еще один большой шаг к олимпийскому городку «Буковель», - заявил А.ШЕВЧЕНКО.

Справка УНИАН. «Буковель» находится в Карпатах на высоте свыше 900 метров над уровнем моря. Комплекс сейчас занимает площадь 250 га, а уже через 2 года будет иметь 600 га, из них 70% будет выделено под трассы, остальные – туристическая инфраструктура.