Тренер избил вратаря киевского «Динамо» до сотрясения мозга

Во время поединка первой лиги «Динамо-2» – ЦСКА произошел чудовищный инцидент, в результате которого голкипер молодежной сборной Украины угодил в больницу.

Вчера во время календарного матча команд первой лиги «Динамо-2» и ЦСКА на клубной базе в Чапаевке произошел очень неприятный инцидент, который в любом случае очень дорого обойдется молодому динамовскому вратарю Александру Рыбке.

На 58-й минуте, пытаясь перехватить мяч за переделами штрафной, голкипер был атакован игроком гостей Матюком, который пошел на него с прямой ногой. В итоге Рыбка получил удар шипами в лицо.

Александр, потеряв самообладание, нанес лежащему сопернику несколько ударов ногой. После этого арбитр встречи Олег Штыка предъявил Рыбке красную карточку. Однако тренер ЦСКА Юрий Максимов, видимо, посчитал, что наказание недостаточное, и, выскочив на поле, нанес Александру несколько ударов. После этого он был удален Штыкой со скамейки.

Рыбке пришлось оказывать срочную медицинскую помощь прямо у кромки поля. Ему наложили несколько швов на рассеченное лицо и на носилках отнесли в дежурившую на матче машину «скорой помощи». После этого «скорая» мгновенно покинула пределы стадиона и повезла футболиста в клинику «Борис».

Не хочется оправдывать молодого голкипера за этот срыв, но, напомним, что буквально месяц назад он получил сотрясение мозга во время матча «Реал» - «Динамо» на «Сантьяго Бернабеу», но мужественно отстоял матч до конца, а спустя всего несколько дней уже вышел из больницы и начал тренироваться. А теперь новое потрясение - у Рыбки опять сотрясение мозга и подозрение на перелом носа.

Несмотря на эти смягчающие обстоятельства, практически не приходится сомневаться, что динамовского вратаря ожидает длительный срок дисквалификации. Не менее жесткие санкции должны быть применены к главному тренеру ЦСКА Максимову, который устроил на поле самосуд.

Обком со ссылкой на football.ua