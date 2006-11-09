Динамо переносит внутренние матчи ради участия в Лиге Чемпионов

На заседании бюро украинской ПФЛ было удовлетворено ходатайство ФК «Динамо» (Киев) о переносе четырех матчей чемпионата и Кубка Украины на другие даты в связи с участием клуба в Лиге чемпионов.

Так, матч 15-го тура чемпионата Украины «Динамо» - «Арсенал» состоится 17 ноября вместо 18 ноября, а игра 16-го тура «Черноморец» - «Динамо» пройдет 26 ноября вместо 25 ноября, передает Обком со ссылкой на Спорт-Экспресс.

Кроме того, на заседании были изменены даты проведения четвертьфинальных кубковых поединков, в которых «Днепр» встретится с киевским «Динамо».

Первая встреча этих команд, которая, напомним, пройдет в Киеве, состоится 1 декабря, ответная - 10 декабря в Днепропетровске.

Напомним, что остальные матчи четвертьфинальной стадии Кубка Украины состоятся 2 и 9 декабря.