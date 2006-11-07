FIFPro назвала лучшего футболиста мира

Атакующий полузащитник сборной Бразилии и испанской "Барселоны" РОНАЛДИНЬО второй год подряд признан лучшим игроком мира по версии FIFPro – Ассоциации профессиональных футболистов, в которой состоят более 42 тысяч членов. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Награда FIFPro вручается всего лишь второй раз в истории, но считается не менее престижной, чем "Бриллиантовый мяч", которым награждается лучший футболист мира по версии ФИФА. На эту награду претендовали 55 человек, однако коллеги выбрали РОНАЛДИНЬО, оценив его вклад в победы "Барселоны" в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

Одноклубник РОНАЛДИНЬО, полузащитник сборной Аргентины Лионель МЕССИ был назван лучшим молодым футболистом мира. Кроме того, "Барселона" получила приз "Игроки за мир", а форвард каталонской команды и сборной Нигерии Самуэль Это`О получил специальный приз за свой вклад в развитие африканского футбола.

FIFPro назвала и символическую сборную мира, в которую вошли вратарь - Джанлуиджи БУФФОН (Италия); защитники - Лилиан ТЮРАМ (Франция), Фабио КАННАВАРО (Италия), Джон ТЕРРИ (Англия), Джанлука ДЗАМБРОТТА (Италия); полузащитники – Зинедин ЗИДАН (Франция), Андреа ПИРЛО (Италия), КАКА (Бразилия), РОНАЛДИНЬО (Бразилия); нападающие – Самуэль Это`О (Камерун), Тьерри АНРИ (Франция).