Завершился матч Динамо – Шахтер

Завершился матч 13-го тура высшей лиги Чемпионата Украины по футболу между литдерами - командами «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк). Динамо выиграло 1:0. Гол на 74-й минуте забил Максим Шацких.

Первый тайм проходил в жесткой борьбе. С поля уносили Михалика и Жадсона, жесткие удары получили Родриго и Клебер. За удар Клебера на 42-й минуте был удален Чигринский, и в численном преимуществе Динамо пробыло до 69-й минуте, когда с второй желтой карточкой с поля ушел Милевский. Перед самым перерывом судья удалил и… тренера Шахтера Мирчу Луческу.

На 2-й минуте "Шахтер" быстро разыграл угловой справа - Срна подал на ближнюю штангу, но Шовковский забрал мяч в руки.

На 8-й Рац от самой лицевой линии прострелил во вратарскую, на ближней штанге Марика попытался переправить в ворота.

На 10-й Клебер также ответил прострелом в штрафную Шахтера, но Хюбшман вынес мяч на угловой. Подача Реброва, на линии вратарской Милевский выиграл верховую борьбу, продлевая передачу, и на дальней штанге Юссуф в растяжке дотянулся таки до мяча, но в ворота не попал.

14-я минута. Преимущество "Динамо" становится ощутимым. Гусев подал еще один угловой справа, но Шуст хорошо сыграл на выходе кулаком.

15-я. Штрафной "Шахтера", 25 метров по центру. Тимощук пробил низом, мяч проскользнул стенку, но в штрафной удачно отыграли защитники "Динамо".

16-я. Снова опасно у ворот "Динамо". Прошла фланговая передача в штрафную, Брандао выиграл борьбу у Родольфо, развернулся и пробил по воротам метров с 7-ми, с линии ворот его вынес Родольфо!

21-я. Атака "Динамо" центром завершалась ударом Гусева метров с 20, мяч прошел рядом со штангой.

22-я. Угловой "Шахтера" справа. Во вратарской хорошо играет Родольфо.

25-я минута. Снова опасно. Матузалем забросил мяч в штрафную на Марику, тот уже пробивал по воротам метров с 10-ти, но... не попал по мячу.

27-я минута. Матузалем подвернул ногу, играть не сможет. На замену выходит Фернандиньо.

30-я. Удар Михалика метров с 20 - точно по центру, но Шуст спокойно взял мяч.

43-я минута: Удаление Чигринского. Тренер Шахтера выходит на поле выразить несогласие с арбитром...

45-я. Левандовский сзади ударил по ногам Клебера - желтая карточка. Луческу снова на поле, и судья удаляет его с матча.

Но счет к перерыву так и остается неоткрыт..

Начался второй тайм. Удар Михалика с правой части штрафной - Левандовски успел перевести на угловой.

На 51-й минуте Милевский вышел на ударную позицию, но промедлил и взялся обыгрывать защиту, потом откинул под удар мяч Клеберу, который без помех пробил с линии штрафной. Рикошетом от игрока "Шахтера" мяч снова на угловом.

На 54-й комбинация удалась "Шахтеру" и завершилась ударом Фернандиньо с 20 метров, но неточно.

58-я. Быстрая атака "Динамо" через центр, но пас Гусева на Милевского не прошел. Тогда Гусев сам пробил из-за штрафной, и мяч прелетел над девяткой ворот "Шахтера".

65-я минута. Штрафной "Динамо" метрах в 20, справа. Родольфо перебросил стенку, направляя мяч в ближний угол, но Шуст внимателен.

69-я минута. Удаление. Милевский получает вторую, не слишком понятную за что (и первая-то была «натянутая»), желтую карточку.

71-я. Штрафной "Динамо" в метрах 25-ти от ворот, чуть левее центра. Родриго бьет очень сильно, Шуст творит простые вратарские чудеса.

73-я минута. Жадсон и Брандао вскрыли динамовскую оборону, и Брандао пробил с 12 метров, но направил мяч выше.

74-я минута: атака "Динамо" центром, смещение на левый фланг, Белькевич прошел по кромке, прострелил к воротам, где Шацких, сыграв на опережении Левандовского задел мяч и переправил его мимо вратаря - 1:0!

"Динамо" сбросилоа обороты, старается держать мяч на своей половине. "Шахтер" прессингует. Много мелких и жестких фолов.

Добавленные три минуты также не принесли перемен. 1:0.