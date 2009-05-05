Динамо и Шахтер вошли в ТОР-10 лучших клубов мира
07:29, 05 мая 2009Спорт
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Рейтинг возглавил Манчестер Юнайтед
Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" вошли в ТОР-10 лучших клубов мира в рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Возглавляет рейтинг английский "Манчестер Юнайтед". На втором месте испанская "Барселона" и третий "Челси".
Рейтинг IFFHS
1. (1) Манчестер Юнайтед (Англия) - 302,0
2. (2) Барселона (Испания) - 282,0
3. (5) Челси (Англия) - 254,0
4. (3) Бока Хуниорс (Аргентина) - 253,0
5. (8) Арсенал (Англия) - 245,0
6. (3) Ливерпуль (Англия) - 240,0
7. (10) ДИНАМО (УКРАИНА) - 227,0
8. (17) Гамбург (Германия) - 226,0
9. (7) Сан-Пауло (Бразилия) - 223,0
10. (13) ШАХТЕР (УКРАИНА) - 218,5
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