Чего ждет Суркис от Блохина (пожелание на 54-летие)
09:23, 06 ноября 2006Спорт
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Тренер праздновал в узком кругу
Олег Блохин отпраздновал 54-летие. По информации газеты "Сегодня", день рождения главный тренер сборной Украины праздновал в одном из ресторанов на Левом берегу Киева в узком кругу. Среди тех, кто пришел поздравить Блохина, были братья Суркисы. Игорь Суркис подарил имениннику дорогой мобильный телефон. Президент ФФУ Григорий Суркис не сказал, с чем пришел на праздник, но пожеланиями поделился : " Я хочу пожелать Олегу сына!" ( Олег Блохин растит с женой троих дочерей).
Газета "Сегодня"
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