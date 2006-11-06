Чего ждет Суркис от Блохина (пожелание на 54-летие)

Олег Блохин отпраздновал 54-летие. По информации газеты "Сегодня", день рождения главный тренер сборной Украины праздновал в одном из ресторанов на Левом берегу Киева в узком кругу. Среди тех, кто пришел поздравить Блохина, были братья Суркисы. Игорь Суркис подарил имениннику дорогой мобильный телефон. Президент ФФУ Григорий Суркис не сказал, с чем пришел на праздник, но пожеланиями поделился : " Я хочу пожелать Олегу сына!" ( Олег Блохин растит с женой троих дочерей).

Газета "Сегодня"