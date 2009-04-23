Почем билеты на Кубок УЕФА

Сегодня в продажу поступили билеты на первый полуфинальный поединок Кубка УЕФА между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером», пишет "Дело".

Первая встреча команд состоится 30 апреля в Киеве, на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Ответная игра назначена на 7 мая. «Динамо» и «Шахтер» сразятся в Донецке на стадионе «Олимпийский». Как бы ни сложился исход этих поединков, уже сейчас известно, что в финале второго по значимости европейского футбольного турнира встретятся украинская и немецкая команды («Вердер» или «Гамбург»).

Билеты на первый матч украинского полуфинала сегодня уже поступили в продажу. Они доступны в кассах стадиона «Динамо» (вместимость — 16 873 места, 29 секторов). Стоимость билетов — 100, 200, 300 и 400 гривен.

И если в Украине продажа билетов на полуфинал только стартует, то на финал Кубка УЕФА-2008/2009, который состоится 20 мая в Стамбуле, билетов уже нет. 23 тысячи мест на стадионе Sukru Saracoglu Stadium поровну между собой разделят клубы-финалисты. Еще примерно 7,5 тысячи билетов будут распределены среди представителей УЕФА, местного организационного комитета, национальных ассоциаций и коммерческих партнеров. В свободную продажу попали всего лишь 11,5 тысячи билетов. Но они были разобраны в считанные дни. Стоимость таких билетов варьировалась от 75 до 130 евро, при этом при заказе из Украины необходимо было заплатить еще 30 евро как «административную плату». Всего же вместимость Стамбульского стадиона составляет 42 тысячи мест.

Украинские туроператоры также предоставляют возможность посетить финальное соревнование Кубка УЕФА. Компания «За 7 морей» предлагает специальный тур в Стамбул. Его стоимость дотягивает до 1000 евро. 725 евро — цена самого тура плюс плата за авиаперелет (от 330 долларов). В стоимость тура входит билет на финал второй категории. Для того чтобы приобрести билет первой категории, придется дополнительно заплатить еще 100 долларов. В компании «ДЕЛУ» сообщили, что желающих поехать в Стамбул много, но приобретают путевку не все, так как она дорогая. «Туры в Турцию на финал УЕФА у нас уже купило около 40 человек», — говорит менеджер по продажам «За 7 морей» Наталья Воронина.

В туркомпании «Гамалия» ждут билетов на финальное противостояние от футбольных клубов. Но пока неизвестно, в какую стоимость обойдется такая путевка в Стамбул.

Все билеты на финальный матч Кубка УЕФА были представлены в трех ценовых категориях: первая (центральные секторы) — 130 евро, вторая (преимущественно угловые секторы) — 100 евро, третья категория (второй ярус и секторы за воротами) — 75 евро. Расходы по доставке билетов и другие административные наценки разнились в зависимости от места проживания лиц: 15 евро — для Турции, 30 евро — для остальной Европы и 40 евро — для мира. К слову, одно лицо может претендовать максимум на два билета.