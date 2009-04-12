Результаты 32-го тура английской Премьер-лиги

Двумя матчами завершился 32-й тур английской Премьер-лиги

Астон Вилла - Эвертон 3:3 (Карью 33, Милнер 55, Барри 67 - Феллаини 19, Кахилл 23, Пиенаар 53)

Манчестер Сити - Фулхэм 1:3 (Айрленд 28 - Демпси 50, 83, Этуху 59)

Напомним, что вчера состоялись игры

Ливерпуль - Блэкберн 4:0 (Торрес 5, 34, Аггер 84, Нгог 90)

Челси - Болтон 4:3 (Баллак 41, Дрогба 49, 63, Лампард 60 - О`Брайен 70, Басхам 74, Тэйлор 79)

Уиган - Арсенал 1:4 (Мидо 18 - Уолкотт 61, Сильвестр 71, Аршавин 89, Сонг 90+1)

Миддлсбро - Халл Сити 3:1 (Тунджай 3, Бейтс 29, Кинг 90 - Манушу 9)

Портсмут - Вест Бромвич 2:2 (Кабул 33, Кранчар 65 - Грининг 48, Брант 62)

Сандерленд - МЮ 1:2 (Джонс 56 - Скоулз 19, Македа 76)

Тоттенхэм - Вест Хэм 1:0 (Павлюченко 65)

Сток Сити - Ньюкасл 1:1 (Диань-Фай 43 - Керолл 81)

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Положение в тройке лидеров не изменилось: МЮ (71 очко, игра в запасе), Ливерпуль (70), Челси (67).

Вторая тройка: Арсенал (61), Астон Вилла (53), Эвертон (52).

Середина таблицы: Вест Хэм (44), Фулхэм (43), Тоттенхэм и Уиган (по 41).

С 11-го по 19-е место результат команд понижается плавно: Ман.Сити (38), Болтон (37), Сток Сити (36), Портсмут (34, игра в запасе), Халл Сити и Блэкберн (по 34), Сандерленд (32), Ньюкасл и Миддлсбро (по 30).

Вест Бромвич в роли безнадежного отстающего - 25 очков