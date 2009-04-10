Результаты матчей 1/4 Кубка УЕФА

... а в ЧУ Металлист вышел на 2-е место

Вечером 9 апреля состоялись первые матчи одной четвертой Кубка УЕФА. Шахтер - Олимпик 2:0 (Хюбшман 39, Жадсон 65) ПСЖ - Динамо 0:0 Гамбург - Манчестер Сити 3:1 (Матейзен 9, Троховский 63 пен., Герреро 79 - Айрленд 1) Вердер - Удинезе 3:1 (Диего 34, 76, Альмейда 69 - Квальярелла 87) Ответные игры назначены на 16 апреля. *** На фоне европейского футбольного дня почти незаметно состоялся скандально перенесенный матч21-го тура Ильичевец - Металлист. Ильичевец - Металлист 0:2 (Девич 70, Обрадович 73). С 44 очками Металлист вышел на второе место, на очко опережая Шахтер и на 14 очков отставая от Динамо. Ильичевец продолжает делить 14-15 место с ФК "Львов".

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