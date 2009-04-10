Результаты матчей 1/4 Кубка УЕФА

07:41, 10 апреля 2009
Спорт
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... а в ЧУ Металлист вышел на 2-е место

Вечером 9 апреля состоялись первые матчи одной четвертой Кубка УЕФА.

Шахтер - Олимпик 2:0 (Хюбшман 39, Жадсон 65)

ПСЖ - Динамо 0:0

Гамбург - Манчестер Сити 3:1 (Матейзен 9, Троховский 63 пен., Герреро 79 - Айрленд 1)

Вердер - Удинезе 3:1 (Диего 34, 76, Альмейда 69 - Квальярелла 87)

Ответные игры назначены на 16 апреля.

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На фоне европейского футбольного дня почти незаметно состоялся скандально перенесенный матч21-го тура Ильичевец - Металлист.

Ильичевец - Металлист 0:2 (Девич 70, Обрадович 73).

С 44 очками Металлист вышел на второе место, на очко опережая Шахтер и на 14 очков отставая от Динамо. Ильичевец продолжает делить 14-15 место с ФК "Львов".

 

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