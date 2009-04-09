В Украину едет Платини

Во вторник, 14 апреля, начнется двухдневный рабочий визит в Украину делегации Европейского футбольного союза (УЕФА) во главе с президентом Мишелем ПЛАТИНИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, гости прибудут в Киев вечером, а на следующий день, 15 апреля, состоится расширенное совещание с участием представителей УЕФА и украинской стороны.

Во время совещания планируется презентация результатов подготовки страны к проведению финального турнира 2012 года. Особое внимание стороны уделят состоянию инфраструктуры городов-претендентов на право принять Евро-2012, а также обсудят пакет других вопросов, связанных с чемпионатом.

В состав делегации УЕФА войдут генеральный секретарь Дэвид ТЕЙЛОР, комиссар Евро-2012 Жак ЛАМБЕР, директор Евро-2012 Мартин КАЛЛЕН, коммерческий директор УЕФА Филипп МАРГРАФ, директор Департамента по вопросам соревнований УЕФА Джорджо МАРКЕТТИ, директор Департамента по вопросам услуг Стив ЭШЛИМАНН, руководитель подразделения операционной деятельности Евро-2012 Хаймо ШИРГИ и исполнительный директор компании UEFA Media Technologies Александр ФУРТУА.

Украинскую сторону будут представлять президент ФФУ Григорий СУРКИС, директор турнира Маркиян ЛУБКИВСКИЙ, вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК и руководитель Координационного бюро Евро-2012 Илья ШЕВЛЯК.

Напомним, что это последний визит М.ПЛАТИНИ в Украину перед тем, как в мае Исполком Европейского футбольного союза определит города, которые будут принимать турнир. Таким образом президент УЕФА намерен лично убедиться в достоверности достигнутых результатов Украиной в целом и каждым городом-претендентом отдельно.