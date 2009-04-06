Результаты 22 тура Чемпионата Украины по футболу

Ворскла и Шахтер оступаются

22 тур Чемпионата Украины по футболу выдался богатым на неожиданности. Результаты матчей: Металлург Д - Динамо Киев 0 : 2 (Алиев 45 пен., Вукоевич 56) Металлург З - Шахтер 1 : 0 (Невмывака 3) Металлист - Днепр 3 : 2 (Девич 9, 45 пен., Коэльо 50 - Белик 23, Ротань 64) Ворскла - Ильичевец 2 : 3 (Маркоски 36, 56 - Кашевский 15, Оберемко 88, Воробей 90) Черноморец - Таврия 0 : 2 (Ковпак 39 пен., Идахор 79) Арсенал - ФК Львов 0 : 0 Кривбасс - Заря 2 : 1 (Булку 8, Максимов 75 - Антонов 11) Карпаты - ФК Харьков 0 : 2 ( Гунчак 18 пен., Платон 86) Положение в турнирной таблице football.ua

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