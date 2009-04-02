Результаты матчей ЧМ-2010 по футболу

Есть даже двузначный счет

Завершились сегодняшние матчи группового этапа Чемпионата мира по футболу Группа 1 Венгрия – Мальта 3:0 Дания – Албания 3:0 Группа 2 Латвия – Люксембург 2:0 Швейцария – Молдова 2:0 Греция - Израиль 2:1 Группа 3 Чехия – Словакия 1:2 Польша - Сан-Марино 10:0 Северная Ирландия – Словения 1:0 Группа 4 Лихтенштейн – Россия 0:1 Уэльс – Германия 0:2 Группа 5 Эстония – Армения 1:0 Турция – Испания 1:2 Босния-Герцеговина – Бельгия 2:1 Группа 6 Казахстан – Беларусь 1:5 Андорра – Хорватия 0:2 Англия – Украина 2:1 Группа 7 Австрия – Румыния 2:1 Франция – Литва 1:0 Группа 8 Болгария – Кипр 2:0 Грузия – Черногория 0:0 Италия – Ирландия 1:1 Группа 9 Нидерланды – Македония 4:0 Шотландия - Исландия 2:1 *** Следующие игры команды проведут 6 и 10 июня

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