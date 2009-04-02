Результаты матчей ЧМ-2010 по футболу

00:03, 02 апреля 2009
Спорт
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Есть даже двузначный счет

Завершились сегодняшние матчи группового этапа Чемпионата мира по футболу

Группа 1

Венгрия – Мальта 3:0

Дания – Албания 3:0

Группа 2

Латвия – Люксембург 2:0

Швейцария – Молдова 2:0

Греция - Израиль 2:1

Группа 3

Чехия – Словакия 1:2

Польша - Сан-Марино 10:0

Северная Ирландия – Словения 1:0

Группа 4

Лихтенштейн – Россия 0:1

Уэльс – Германия 0:2

Группа 5

Эстония – Армения 1:0

Турция – Испания 1:2

Босния-Герцеговина – Бельгия 2:1

Группа 6

Казахстан – Беларусь 1:5

Андорра – Хорватия 0:2

Англия – Украина 2:1

Группа 7

Австрия – Румыния 2:1

Франция – Литва 1:0

Группа 8

Болгария – Кипр 2:0

Грузия – Черногория 0:0

Италия – Ирландия 1:1

Группа 9

Нидерланды – Македония 4:0

Шотландия - Исландия 2:1

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Следующие игры команды проведут 6 и 10 июня

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