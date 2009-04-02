Результаты матчей ЧМ-2010 по футболу
Есть даже двузначный счет
Завершились сегодняшние матчи группового этапа Чемпионата мира по футболу
Группа 1 Венгрия – Мальта 3:0
Дания – Албания 3:0
Группа 2 Латвия – Люксембург 2:0
Швейцария – Молдова 2:0
Греция - Израиль 2:1
Группа 3
Чехия – Словакия 1:2
Польша - Сан-Марино 10:0
Северная Ирландия – Словения 1:0
Группа 4
Лихтенштейн – Россия 0:1
Уэльс – Германия 0:2
Группа 5 Эстония – Армения 1:0
Турция – Испания 1:2
Босния-Герцеговина – Бельгия 2:1
Группа 6
Казахстан – Беларусь 1:5
Андорра – Хорватия 0:2
Англия – Украина 2:1
Группа 7 Австрия – Румыния 2:1
Франция – Литва 1:0
Группа 8 Болгария – Кипр 2:0
Грузия – Черногория 0:0
Италия – Ирландия 1:1
Группа 9
Нидерланды – Македония 4:0
Шотландия - Исландия 2:1
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Следующие игры команды проведут 6 и 10 июня