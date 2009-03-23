Капелло вызвал Бекхэма на матч против сборной Украины

Полузащитник "Милана" Дэвид Бекхэм попал в число 24 футболистов, которые будут готовиться в составе сборной Англии к отборочному матчу с украинцами, сообщает официальный сайт Ассоциации футбола Англии.

Перед лондонским матчем со сборной Украины (1 апреля) там же, на "Уэмбли", подопечные Фабио Капелло проведут товарищескую встречу против команды Словакии (28 марта). Если 33-летний Бекхэм выйдет на поле в обеих играх, то он доведет общее количество матчей за национальную сборную до 110.

Впервые под знамена национальной команды призван защитник "Эвертона" Ллейтон Бэйнс. Демонстрирующий в последние месяцы отличный футбол полузащитник "Тоттенхэма" Аарон Леннон возвращается в сборную спустя почти два года. Неожиданным выглядит приглашение его одноклубника Ледли Кинга: центральный защитник избегает дополнительных физических нагрузок из-за хронической травмы колена.

Сборная Англии пока идет без потерь в отборочном цикле к чемпионату мира-2010, выиграв все четыре матча у своих соперников по шестой группе с общим счетом 14:3.

РИА Новости