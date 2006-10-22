Гол Шевченко вывел ”Челси” в лидеры

Самый дорогой новичок "Челси" нынешнего межсезонья украинец Андрей Шевченко прервал свою безголевую серию в составе лондонского клуба. После девяти матчей без забитых мячей он отличился во встрече девятого тура с "Портсмутом".

На 55-й минуте украинец после передачи Арьена Роббена отправил мяч в сетку ворот Дэвида Джеймса. При этом мяч задел защитника "Портсмута" Сола Кэмпбелла и немного изменил направление удара. После забитого гола Шевченко подбежал к трибунам "Стэмфорд Бридж", чтобы вместе с болельщиками отпраздновать взятие ворот соперника, но тут же получил желтую карточку за слишком бурное выражение эмоций.

До матча с "Портсмутом" Шевченко последний раз забивал в составе "Челси" 23 августа в матче с "Мидлсбро", который завершился поражением "аристократов" со счетом 1:2.

Через две минуты после Шевченко отличился еще один новичок "Челси" – немецкий полузащитник Михаэль Баллак. Гости отыграли один мяч на 69-й минуте, когда отличился Бенжани Мварувари, однако лондонцы довели матч до победы.

После этого матча "Челси" на три очка оторвался в турнирной таблице от своего ближайшего преследователя, "Манчестер Юнайтед", однако манкунианцев в воскресенье 22 октября ждет матч с "Ливерпулем". В случае победы команда сэра Алекса Фергюсона вернет себе первое место за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Лента.ру