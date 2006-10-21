Сегодня Сумы могут остаться без единственного профессионального футбольного клуба – предупреждает руководство сумского “Спартака”, выступающего в первой лиге чемпионата Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, президент клуба Сергей НАУМЕНКО заявил, что в команды отняли автобус, отключили от газа и теплоснабжения, пытаются выселить из учебно-тренировочной базы.

«Многочисленные обращения к руководству области и города ни к чему не привели», - отметил С.НАУМЕНКО. По его мнению, это делается целеустремленно, чтобы в Сумах не было профессионального футбола.

Что касается сегодняшней игры «Спартака» против черкасского «Днепра», то, как замечает президент клуба, команда опять может не выйти на поле. “Это будет значить крах “Спартака” и сумского футбола в целом. Почти миллион гривен, выделенных “Спартаку” в этом году из областного и городского бюджета, не покрывают и пятой части потребностей клуба”, - сообщил С.НАУМЕНКО.

Он сетует, что бизнес структуры также заинтересованности футболом не проявляют. Власть же не может полностью удерживать футбольный клуб, потому что не является его владельцем и не имеет соответствующих средств.

По словам начальника областного управления по вопросам семьи, молодежи и спорта Виктора БОБИРЕНКО, в этом году власть выделила на потребности “Спартака” в два раза больше средств, чем на оздоровление детей области, что по его мнению, «является ненормальным». Он обещает, что приоритетом будет работа с детьми и массовый любительский футбол.