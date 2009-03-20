Гамбург, ПСЖ и Манчестер Сити проходят в четвертьфинал Кубка УЕФА

Результаты матчей 1/8 финала

Завершились ответные матчи 1/8 Кубка УЕФА Галатасарай - Гамбург 2:3 (Кьюэлл 42 пен., Барош 48 - Герреро 57, 60, Олич 90). Первый матч - 1:1 Брага - ПСЖ 0:1 (Оро 81) (0:0) Ольборг - Манчестер Сити 2:0 (Шелтон 84, Якобсен 90 пен.) (0:2). По пенальти - 3:4. Напомним, что ранее были сыграны матчи Шахтер - ЦСКА 2:0 (Фернандиньо 53 пен., Адриано 70). Первый матч 0:1. Зенит - Удинезе 1:0 (Тимощук 34). (0:2). Металлист - Динамо 3:2 (Слюсар 29, 70, Коэльо 56 - Саблич 68, Березовчук 77 автогол). (0:1). Сент-Этьенн - Вердер 2:2 (Беналуан 64, Гра 90 - Прёдль 6, Писарро 28). (0:1) Аякс - Марсель 2:2 (Эно 33, Сулеймани 74 - Ньянг 35, Мирс 110). (1:2).

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