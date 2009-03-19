Ахметов надеется, что его футболисты умрут на поле

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов надеется, что футболисты его клуба умрут на поле ради победы над московским ЦСКА во втором матче 1/8 финала Кубку УЕФА.

"Можно найти много поводов для волнения, в том числе и то, что ЦСКА — очень сильный клуб, который ставит перед собой высокие цели. Но я хочу сказать, что я верю в то, что завтра мои футболисты выйдут и «умрут» на поле ради того, чтобы выйти в 1/4 финала Кубка УЕФА. Это самое главное" - сказал президент "Шахтера" в комментарии официальному сайту клуба.

"Мы должны показать все свои лучшие качества. Конечно, я говорю образно. Но для того чтобы пройти дальше, нужно отдать все силы на поле. И с Мирчей Луческу, и с футболистами у меня были разговоры. Думаю, все игроки завтра сделают все от них зависящее, чтобы выйти в следующую стадию. Вы знаете, не важно то, что меня волнует. Важно то, во что я верю", - прибавил владелец донецкого клуба.

Для Ахметова очень важно, что футболисты играют в "Шахтере" не из-за денег, "а отдают свое сердце команде".

"Но я хочу сказать, что мы не опустимся до такого уровня. Есть контракты и обязательства клуба. И мы будем всегда их выполнять, несмотря на кризис" - отметил Ахметов.

"Я считаю, что любой футболист — профессионал. И контракт для него — очень важная составляющая. Но когда он говорит, что ради своего клуба готов отказаться от зарплаты — меня пробирает дрожь", - прибавил Ахметов.

Напомним, что ответный матч 1/8 Кубка УЕФА "Шахтер" - ЦСКА состоится сегодня в Донецке. Прямая трансляция - на телеканале "Украина". Начало в 19:00.

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