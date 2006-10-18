Майкл Джордан предложил европейским командам играть в НБА

Бывший лидер клуба "Чикаго Буллз" Майкл Джордан предложил руководству Национальной баскетбольной ассоциации рассмотреть вопрос о включении в число участников первенства европейских команд. По мнению Джордана, европейский баскетбол приблизился по уровню к американскому, но превосходит его в уровне командной игры.

"В Северной Америке баскетболисты сосредоточены на быстрых проходах, данках, красивых трюках. Но уровень командной игры у европейцев выше, это очевидно, - цитирует Джордана AFP. – Думаю, что в перспективе участие европейских команд в НБА добавило бы интереса к баскетболу".

Джордан подчеркнул, что команды из Европы становятся все более и более конкурентоспособными. Баскетболисты из Европы, как отметил легендарный баскетболист, дали многое для развития игры. Джордан привел в пример недавно завершившийся в Японии чемпионат мира, который завершился победой сборной Испании. Сборная США на этом турнире заняла третье место, уступив в полуфинале сборной Греции.

"Баскетболистам из США теперь становится проблематично обыгрывать европейские команды", - считает многократный чемпион НБА. Комиссар НБА Дэвид Стерн, комментируя возможность создания европейского дивизиона, заявил, что об этом можно говорить только тогда, когда в Европе будет построено достаточное количество баскетбольных арен, отвечающих требованиям североамериканской лиги.

В настоящее время этим требованиям соответствует только арена в Кельне, вмещающая 19 тысяч зрителей. Планируется, что в будущем подобные арены будут построены в Лондоне, Мадриде, Берлине и Москве.

Лента.ру