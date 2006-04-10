Кабмин порадовал Суркиса миллионами из бюджета

Кабинет Министров Украины своим постановлением от 7 апреля утвердил порядок использования бюджетных средств для осуществления мероприятий по подготовке и участию Украины в тендере на право проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине и Республике Польша.

Согласно порядку, Министерство по делам семьи, молодежи и спорту направляет бюджетные средства на подготовку досье на:

- участие Украины во втором этапе тендера,

- изготовление выставочного стенда,

- проведение презентаций на конгрессе и исполкоме УЕФА,

- обеспечение приема представителей УЕФА в Украине,

- создание и сопровождение совместного с польской стороной веб-сайта,

- подготовку и проведение рекламной кампании в Украине и за ее пределами.

Согласно бюджету 2006 года, на эти цели направляется 15 млн. грн.