Кабмин порадовал Суркиса миллионами из бюджета
Правительство расписало деньги для участия в тендере на право провести Евро-2012
Кабинет Министров Украины своим постановлением от 7 апреля утвердил порядок использования бюджетных средств для осуществления мероприятий по подготовке и участию Украины в тендере на право проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине и Республике Польша.
Согласно порядку, Министерство по делам семьи, молодежи и спорту направляет бюджетные средства на подготовку досье на:
- участие Украины во втором этапе тендера,
- изготовление выставочного стенда,
- проведение презентаций на конгрессе и исполкоме УЕФА,
- обеспечение приема представителей УЕФА в Украине,
- создание и сопровождение совместного с польской стороной веб-сайта,
- подготовку и проведение рекламной кампании в Украине и за ее пределами.
Согласно бюджету 2006 года, на эти цели направляется 15 млн. грн.