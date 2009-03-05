В УЕФА дали понять, что мнение Ющенко учитывать не собираются

Мнение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о равном распределения между Польшей и Украиной городов, которые будут принимать финал чемпионата Европы по футболу 2012 года, не может повлиять на решение УЕФА.

Как сообщает российское издание «Советский спорт», об этом заявил пресс-секретарь УЕФА Вильям ГАЙАР в Варшаве.

Он оспорил мнение В.ЮЩЕНКО о возможности какого-либо вмешательства или влияния Киева на УЕФА с целью добиться ровного распределения между Украиной и Польшей городов, которые будут принимать Евро-2012.

В.ГАЙАР отметил, что решение о том, какие именно города и стадионы в Польше и в Украине и сколько городов от каждой страны примут матчи Евро-2012, УЕФА решит в мае самостоятельно. «Будут ли они распределены между странами поровну или нет - мы еще сегодня не можем сказать», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 2 марта во время заседания Координационного совета по вопросам подготовки и проведения в Украине Евро-2012 В.ЮЩЕНКО заявил, что Украина не допустит непаритетности при выборе городов для проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2012 года вместе с Польшей.

Как сообщали некоторые польские СМИ, УЕФА якобы может решить провести матчи Евро-2012 в шести польских и двух украинских городах из-за того, что украинские города, кроме Киева и Донецка, не смогут своевременно и должным образом подготовиться из-за экономического кризиса.

Начальный план предусматривает проведение матчей в четырех украинских и четырех польских городах. Также в каждой стране есть по два резервных города на случай, если какой-то из основных принимающих городов не успеет подготовиться к чемпионату.