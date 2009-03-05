Результаты 28-го тура английской Премьер-лиги
Тоттенхэм выигрывает "по-крупному"
Завершился 28-й тур английской Премьер-лиги
Манчестер Сити - Астон Вилла 2:0 (Элано 24 пен., Райт-Филипс 89)
Ньюкасл - МЮ 1:2 (Ловенкрандс 8 - Руни 20, Бербатов 56)
Сток Сити - Болтон 2:0 (Битти 14, Фаллер 73)
Уиган - Вест Хэм 0:1 (Коул 34)
Блэкберн - Эвертон 0:0
Фулхэм - Халл Сити 0:1 (Манучо 90)
Тоттенхэм - Миддлсбро 4:0 (Кин 9, Павлюченко 14, Леннон 40, 79)
Напомним, что вчера сыграли:
Портсмут - Челси 0:1 (Дрогба 79)
Вест Бромвич - Арсенал 1:3 (Брант 7 - Бендтнер 4, 44 - Туре 39)
Ливерпуль - Сандерленд 2:0 (Нгог 51, Бенаюн 65)
Положение в таблице
1 МЮ 65 очков (игра в запасе)
2 Челси 58
3 Ливерпуль 58
4 Астон Вилла 52
5 Арсенал 49
6 Эвертон 45
7 Вест Хэм 39
8 Манчестер Сити 35
9 Уиган 35
10 Фулхэм 34 (игра в запасе)
11 Болтон 33
12 Халл Сити 32
13 Тоттенхэм 31 (игра в запасе)
14 Сандерленд 31 (игра в запасе)
15 Сток Сити 29
16 Ньюкасл 28
17 Портсмут 28 (игра в запасе)
18 Блэкберн 27 (игра в запасе)
19 Миддлсбро 26
20 Вест Бромвич 22