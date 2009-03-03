Поветкин: в Москве Кличко бить легче
10:14, 03 марта 2009Спорт
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"Тянуть" не будут
|Александр Поветкин
Отметим, что 4 апреля в Дюссельдорфе россиянин проведет 10-раундовый бой против американца Джейсона Эстрады.
" Это даже смешно вспоминать: как только вызвал Кличко на поединок, вышел утром на пробежку и споткнулся. Голень повредил, сухожилия порвал. Полгода пришлось ногу лечить. А Кличко уже заявил, что меня побьёт… Мы Кличко, конечно, в Москву тянуть будем. Я точно знаю, что Владимир от Москвы будет отказываться. Тут родина наша, он знает, здесь его бить легче", - сказал Поветкин.
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