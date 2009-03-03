Поветкин: в Москве Кличко бить легче

Российский боксер Александр Поветкин, владеющий статусом официального претендента на титул чемпиона мира по версии IBF, заявил, что его команда будет пытаться организовать поединок с чемпионом мира по версиям IBF/IBO/WBO украинцем Владимиром Кличко в Москве.

Отметим, что 4 апреля в Дюссельдорфе россиянин проведет 10-раундовый бой против американца Джейсона Эстрады.

" Это даже смешно вспоминать: как только вызвал Кличко на поединок, вышел утром на пробежку и споткнулся. Голень повредил, сухожилия порвал. Полгода пришлось ногу лечить. А Кличко уже заявил, что меня побьёт… Мы Кличко, конечно, в Москву тянуть будем. Я точно знаю, что Владимир от Москвы будет отказываться. Тут родина наша, он знает, здесь его бить легче", - сказал Поветкин.

Чемпион