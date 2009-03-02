Всемирно известный футболист Пеле ушел на пенсию
16:38, 02 марта 2009Спорт
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Теперь он будет ходить в кино за полцены
Бывший нападающий сборной Бразилии и клуба «Сантос» ПЕЛЕ ушел на пенсию.
Как передает радиостанция "Эхо Москвы", он сообщил, что официально стал пенсионером в октябре минувшего года – спустя 32 года после окончания спортивной карьеры.
Теперь ПЕЛЕ, признанный ФИФА лучшим футболистом ХХ века, будет ежемесячно получать около 1300 долларов и сможет «покупать билеты в кино за полцены и бесплатно ездить на автобусе».
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