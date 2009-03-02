Всемирно известный футболист Пеле ушел на пенсию

Бывший нападающий сборной Бразилии и клуба «Сантос» ПЕЛЕ ушел на пенсию.

Как передает радиостанция "Эхо Москвы", он сообщил, что официально стал пенсионером в октябре минувшего года – спустя 32 года после окончания спортивной карьеры.

Теперь ПЕЛЕ, признанный ФИФА лучшим футболистом ХХ века, будет ежемесячно получать около 1300 долларов и сможет «покупать билеты в кино за полцены и бесплатно ездить на автобусе».